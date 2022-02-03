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3 февраля 2022, 10:15

Евгений Куйвашев рассказал, как получить электронный больничный

Медики открывают больничный

Бумажные больничные с 1 января 2022 года не оформляются. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев оформлять больничные в электронном формате. Он опубликовал подробную инструкцию, как открыть и закрыть больничный из дома.

Глава региона попросил изучить её и пациентов, и врачей. Схема выглядит так:

  • Если у вас симптомы ОРВИ или подтверждённый ковид, оставайтесь дома.
  • Вызовите медика на дом, позвонив по телефону поликлиники (они есть на сайтах) или по номеру 122.
  • Если после осмотра медик подтвердит, что у вас ОРВИ или ковид, он откроет больничный лист.
  • Больничный можно открыть после дистанционной консультации по телефону.
  • Если вы контактировали с зараженным коронавирусом и у вас нет симптомов ОРВИ, вы обязаны соблюдать карантин, и вам откроют больничный, если после вакцинации или перенесённого ковида прошло более 6 месяцев.

Как закрыть или продлить больничный лист?

  • Закрытие больничных листов происходит дистанционно. В поликлинику приходить не нужно.
  • Закрытый больничный лист автоматически будет направлен работодателю.
  • Бумажные больничные с 1 января 2022 года не оформляются.
  • Если у вас ОРВИ или ковид, больничный закрывается дистанционно без посещения поликлиники.
  • Перед тем как закрыть больничный, с вами свяжется медик, который уточнит информацию о вашем самочувствии. Если вы еще не выздоровели, больничный будет продлён.
  • Если вы контактный, то ваш больничный автоматически закроется через 7 дней.

"Вижу в комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то говорит, что в их больницах не слышали о таком нововведении, кто-то — что медики все равно вынуждают приходить в поликлинику, чтобы сделать электронный документ. Поэтому я попросил составить подробную инструкцию о том, как получить электронный больничный", – написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Ранее губернатор обратился к работодателям с просьбой не требовать у своих сотрудников больничные в бумажном виде, так как людям приходится толпиться в поликлиниках и часами стоять в очередях.

При этом в Свердловской области пока ещё есть случаи, когда жителям приходится долго ждать открытия электронного больничного, и они обращаются в поликлиники.

"Хотела оформить больничный лист через сайт Фонда соцстрахования. В разделе с электронными больничными есть только файлы со списками больниц, которые оформляют электронные больничные. Позвонила, там ответил робот, сказал, что все заняты и попросил продиктовать номер, на который можно перезвонить. Прошло более часа, никто ещё не позвонил. Пришлось ехать в больницу, потому что больничный нужен сегодня" – рассказала корреспонденту "Облгазеты" жительница Екатеринбурга Анна.

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