С 3 февраля рестораны и кафе Свердловской области снова не работают по ночам

Теперь посетить ресторан или кафе в ночное время невозможно. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловскую область вернулось ещё одно коронавирусное ограничение. С 3 февраля заведениям общественного питания запрещено работать в ночное время.

Указ, который разрешал работать заведениям с 23:00 до 06:00, прекратил своё действие. Послабления для общепита ввели 21 декабря 2021 года. Они действовали до 27 января, но действие указа продлили до 3 февраля.

Напомним, в регионе стремительно растёт число заболевших COVID-19. В связи с этим каникулы для первоклассников начнутся досрочно, школьников и студентов перевели на дистант до 16 февраля, а подросткам вновь запретили посещать ТЦ без родителей.