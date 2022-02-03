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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 февраля 2022, 10:16

С 3 февраля рестораны и кафе Свердловской области снова не работают по ночам

Девушки за столом

Теперь посетить ресторан или кафе в ночное время невозможно. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловскую область вернулось ещё одно коронавирусное ограничение. С 3 февраля заведениям общественного питания запрещено работать в ночное время.

Указ, который разрешал работать заведениям с 23:00 до 06:00, прекратил своё действие. Послабления для общепита ввели 21 декабря 2021 года. Они действовали до 27 января, но действие указа продлили до 3 февраля.

Напомним, в регионе стремительно растёт число заболевших COVID-19. В связи с этим каникулы для первоклассников начнутся досрочно, школьников и студентов перевели на дистант до 16 февраля, а подросткам вновь запретили посещать ТЦ без родителей.

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