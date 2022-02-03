За сутки в Свердловской области выявили 3 443 случая коронавируса

Накануне сообщалось о 3 034 заболевших. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 3 443 случая COVID-19 выявили в Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 235 726.

Выздоровели за всё время 194 397 свердловчан, в том числе 702 — за последние сутки. На лечении остаются более 31,3 тысячи пациентов.

Скончалось 10 028 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 11 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Накануне стало известно о 3 034 новых случаях.

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