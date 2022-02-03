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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 февраля 2022, 13:53

В России выявили рекордные 155 768 случаев заражения коронавирусом за сутки

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За сутки в стране сделано миллион тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 155 768 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число случаев нарастающим итогом достигло 12 284 564.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписано уже 10 390 732 россиянина, в том числе 53 724 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 667 жизней. За всё время его жертвами стали 333 357 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 258,6 миллиона тестов на коронавирус, в том числе миллион — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 3 878 300 человек.

Накануне сообщалось о 141 883 новых случаях COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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