Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 февраля 2022, 15:46

В каком размере увеличились с 1 февраля федеральные детские пособия

беременные

Детские выплаты и пособия призваны помочь семьям с детьми справиться с финансовыми проблемами и стимулировать рождаемость Фото: Галина Соловьёва

С 1 февраля на 8,4 процента увеличились социальные выплаты, пособия и компенсации, в том числе и для семей с детьми – постановление об этом глава правительства России Михаил МИШУСТИН подписал 27 января. Как изменятся федеральные детские пособия и выплаты, назначаемые в Свердловской области?

Повышение социальных выплат производится раз в год с 1 февраля на основе индекса потребительских цен за прошлый год. Напомним, в России с 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат. Первоначально в 2022 году выплаты планировалось увеличить на 4–5 процентов, но фактическая инфляция, по данным Росстата, составила 8,4 процента. На эту величину производится индексация ряда социальных пособий. Часть пособий, например, по беременности и родам, зависит от величины МРОТ – минимального размера оплаты труда. В прошлом году МРОТ в Свердловской области был 12 792 рубля, с 1 января 2022 года – 15 974 рубля. Также с 1 февраля будет проиндексирован на 8,4 процента материнский капитал.

Для жителей Свердловской области индексация отдельных детских выплат произведена с учётом районных коэффициентов – 1,15 и 1,2. Это по совокупности значительно увеличивает нынешние выплаты и пособия. Например, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком вырос с 15 355 рублей до 18 426 рублей. По приведённой таблице можно проследить изменение размеров других выплат и пособий.

  • Опубликовано в №... от 04.02.2022
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.02.2022, 20:55 / Общество
Свердловские власти обновили график выездной вакцинации в ТЦ на 5–13 февраля
04.02.2022, 19:06 / Общество
Строительство канатной дороги на горе Уктус начнётся в мае 2022 года
04.02.2022, 18:06 / Общество
Планируют ли переводить вузы на дистант, а детсады — на карантин? Отвечает Евгений Куйвашев
04.02.2022, 16:17 / Общество
В Свердловской области в этом году откроется ещё 106 "Точек роста"
04.02.2022, 16:10 / Общество
Евгений Куйвашев поручил мэрам отловить всех бездомных собак за две недели