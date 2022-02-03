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3 февраля 2022, 18:13

Студенты уральского института МЧС временно переквалифицировались в водителей скорых

студент МЧС

Студенты МЧС решили помочь медикам справиться с большими объёмами вызовов. Фото: пресс-служба Уральского института ГПС МЧС России

Водителями машин скорой помощи на время стали студенты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России. Для ответственной работы были выбраны пять юношей и одна девушка.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе института, все студенты прошли отбор, инструктаж и проверку знаний. На месяц они станут водителями машин скорой помощи. Заступать на 12-часовые дежурства учащиеся вуза начали с этой недели. Изданию уточнили, что у ребят всё идёт хорошо, работы много, но им нравится.

Мы решили пообщаться с одним из участников акции. Как рассказал "ОГ" третьекурсник Никита Яковлев, он просто решил помочь людям — "ни за зарплату, ни за награды". Он выходил уже на дневную и ночную 12-часовые смены. Инцидентов, к счастью, не было.

"Профессию менять ни в коем случае я не хочу. Я долго искал своё призвание, сейчас я чувствую, что я там, где должен быть", — подчеркнул наш собеседник.

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