В Свердловской области коронавирус выявили у 3 476 человек

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 3 476 заболевших COVID-19. Это абсолютный суточный рекорд.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 239 202 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписали 681 пациента. Общее число выздоровевших достигло 195 078, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 10 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 10 038 человек.

Накануне в Свердловской области был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии — за сутки выявили 3 443 заболевших COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 6 февраля можно здесь.