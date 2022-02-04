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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 февраля 2022, 13:30

В Свердловской области коронавирус выявили у 3 476 человек

Люди

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 3 476 заболевших COVID-19. Это абсолютный суточный рекорд.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 239 202 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписали 681 пациента. Общее число выздоровевших достигло 195 078, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 10 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 10 038 человек. 

Накануне в Свердловской области был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии — за сутки выявили 3 443 заболевших COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 6 февраля можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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