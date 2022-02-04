За сутки в России COVID-19 подхватили 58 449 жителей

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 58 449 человек. Это очередной рекорд. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 449 181 случай заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве заразились ещё 25 019 человек. В Свердловской области заболели 3 476 жителей.

Из больниц выписали 12 452 765 россиян, из них 168 201 человек выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс 682 жизни. За всё время пандемии в России скончались 334 039 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 155 768 новых пациентов.