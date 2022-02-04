На Среднем Урале растёт заболеваемость раком, но снижается смертность от онкологических заболеваний

Смертность взрослого населения от рака в Свердловской области составляет около 208 человек на 100 тыс. населения. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист-онколог минздрава Денис Демидов рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями в регионе. Он назвал виды рака, смертность от которых снижается лучше всего.

Наибольших успехов свердловские врачи достигли в лечении рака молочной железы, но прогресс идёт достаточно медленно, без всплесков. По словам Дениса Демидова, ежегодно показатели улучшаются на 1–2 %, но при этом наблюдается устойчивая тенденция к снижению смертности. Примерно такие же показатели по лечению опухолей кожи и опухолей репродуктивной системы у женщин.

Смертность взрослого населения от рака в Свердловской области составляет около 208 человек на 100 тыс. населения. В то же время смертность онкобольных детей — около 16 человек на 100 тыс. детского населения.

"Заболеваемость детей остаётся на прежнем уровне уже третий год. В год заболевает около 150 детей в Свердловской области. На сегодняшний день помощь онкобольным детям оказывается только в Екатеринбурге — в Областной детской клинической больнице. При этом с каждым годом улучшается первичная диагностика, благодаря появлению секвенатора нового поколения и молекулярных методов исследования. В целом смертность от детской онкологии снижается", — рассказал заведующий отделением детской онкологии ОДКБ Олег Аракаев в ходе пресс-конференции ТАСС.

В целом в 2021 году наблюдается снижение смертности от рака, но незначительное увеличение случаев заболевания. Специалисты отметили, что на Среднем Урале сейчас открыто 11 центров амбулаторно-онкологической помощи, которые направлены на выявление рака на ранних стадиях. В 2021 году по сравнению с 2020 годом число исследований на выявление рака увеличилось примерно в 1,5–2 раза.