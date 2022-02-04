В Свердловской области составили более 2 000 протоколов за нарушение антиковидных мер

В общественном транспорте люди редко носят маски. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области подвели итоги соблюдения антиковидных мер по итогу первого месяца 2022 года. За это время составили более 2 000 протоколов.

Контрольные группы проводили рейды в торгово-развлекательных центрах, супермаркетах, организациях общепита и сферы услуг и культуры, а также в общественном транспорте региона. Ежедневно для проверки выходят более 300 межведомственных контрольных групп.

"С начала года по 3 февраля контрольные группы проверили соблюдение масочного режима на 64 тысячах объектов потребительского рынка, в том числе на объектах розничной торговли и оказания услуг, в торговых и торгово-развлекательных центрах. Соблюдение эпидмер проверили в 13,5 тысячах единиц общественного транспорта", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что за это время было составлено 2 027 протоколов за нарушение коронавирусных ограничений (из них 621 — в Екатеринбурге) и проведено более 36 тысяч профилактических бесед.

Ранее "ОГ" рассказывала, что в регионе стали массово штрафовать за нарушение масочного режима.