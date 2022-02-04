Планируют ли переводить вузы на дистант, а детсады — на карантин? Отвечает Евгений Куйвашев

Губернатор отметил, что несмотря на высокую заболеваемость среди детей от трёх до шести лет, ситуация остаётся контролируемой. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь отвечает на вопросы жителей региона, касающиеся коронавируса и связанных с ним ограничений. В этот раз глава Среднего Урала рассказал, будут ли переводить на дистант вузы, а детсады отправлять на карантин.

У Евгения Куйвашева спросили, почему детские сады не закрывают на карантин, хотя во многих садиках зарегистрированы случаи коронавируса. Губернатор отметил, что несмотря на высокую заболеваемость среди детей от трёх до шести лет, ситуация остаётся контролируемой.

"Напомню: если в группе фиксируется случай заражения коронавирусом, дети отправляются на карантин. Аналогичное решение, когда более 20 % малышей в группе заболевают ОРВИ. Обеспокоенность вашу я понимаю, но всё же закрывать детские сады на общий карантин мы сегодня не планируем", — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Такое решение связано с тем, что многим родителям просто не с кем будет оставить детей. Также губернатор напомнил, что для большинства людей вход в детские сады запрещён, а все воспитатели привиты от ковида.

При этом в случае с вузами общий дистант не вводят потому, что решения по переходу на такой формат обучения принимаются в каждом отдельном вузе исходя из эпидситуации.

"Скажем, крупнейший наш вуз — Уральский федеральный университет в ближайшее время планирует перейти на гибридный формат обучения. Аналогичная форма образовательного процесса реализована в Уральском государственном экономическом университете. Это позволяет сократить количество контактов, выстроить расписание для эффективной профилактики заболевания", — отметил губернатор.

По его словам, в вузах процент вакцинированных от коронавируса очень высок, что помогает снижать риски распространения инфекции. Помимо этого во всех образовательных учреждениях есть большой запас средств профилактики COVID-19.

Напомним, что 1 февраля Евгений Куйвашев подписал указ о переводе учащихся 2–8 классов, а также студентов колледжей и техникумов на дистант.

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