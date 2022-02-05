В Свердловской области выявлено 99 случаев "омикрона"

Роспотребнадзором ведется постоянный мониторинг за циркуляцией штаммов коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Число случаев заражения омикрон-штаммом в Свердловской области выросло до 99. Почти 85 % заболевших (или 84 человека) за рубеж не выезжали и с приехавшими не контактировали.

Остальные 15 случаев завозные: 4 случая из ОАЭ, по 3 случая из Доминиканской Республики и Турции; 2 случая из Казахстана; по 1 случаю из Египта, Болгарии и Испании. По каждому проводится эпидрасследование. Установлен и обследован круг контактных лиц — 183 человека.

"Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно (у девяти человек результат вновь был "положительным", материал от пяти человек находится в работе)", — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев призвал свердловчан не паниковать из-за "омикрона". По его словам, люди и животные переносят омикрон-штамм коронавируса гораздо легче, а риск летального исхода очень мал.

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