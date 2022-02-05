В Свердловской области выявили 3735 случаев коронавируса за сутки

Накануне стало известно о 3476 новых случаях. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 3735 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 242 937.

Выздоровели за всё время 195 730 свердловчан, в том числе 652 — за последние сутки. На лечении остаются более 37,1 тысячи пациентов. Госпитализированы ещё 511 граждан.

Скончались 10 050 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 12 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Накануне стало известно о 3476 новых случаях.

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