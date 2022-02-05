В Каменске-Уральском открыли дополнительные кабинеты неотложной помощи

В Каменске-Уральском для горожан с признаками ОРВИ действуют дополнительные кабинеты неотложной помощи. У всех предусмотрен отдельный вход.
Как рассказали в пресс-службе горбольницы Каменска-Уральского, при первых признаках заболевания гражданам рекомендуется обращаться в кабинеты неотложной помощи. Если у вас подтверждён коронавирус, необходимо остаться дома, вызвать врача и дождаться его прихода.
Дополнительные кабинеты работают:
- В поликлинике № 1 (ул. Октябрьская, 80). Там горожан ждут с понедельника по воскресенье с 08:00 до 24:00 (вход с торца).
- В поликлинике № 2 (ул. Добролюбова, 7): понедельник — пятница с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:00 до 12:00 (вход с обратной стороны зданий).
- В поликлинике № 3 (Рябова, 20): понедельник — пятница с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:00 до 12:00 (вход с обратной стороны зданий).
Отмечается, что изменился график работы поликлинического кол-центра по номеру 39900. Теперь до лечебного учреждения можно дозвониться с понедельника по пятницу с 07:30 до 19:00, а в выходные с 08:00 до 12:00.
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