В Каменске-Уральском открыли дополнительные кабинеты неотложной помощи

При признаках ОРВИ необходимо обратиться в кабинеты, работающие в поликлиниках № 1, 2 и 3. Фото: Александр Исаков

В Каменске-Уральском для горожан с признаками ОРВИ действуют дополнительные кабинеты неотложной помощи. У всех предусмотрен отдельный вход.

Как рассказали в пресс-службе горбольницы Каменска-Уральского, при первых признаках заболевания гражданам рекомендуется обращаться в кабинеты неотложной помощи. Если у вас подтверждён коронавирус, необходимо остаться дома, вызвать врача и дождаться его прихода.

Дополнительные кабинеты работают:

В поликлинике № 1 (ул. Октябрьская, 80). Там горожан ждут с понедельника по воскресенье с 08:00 до 24:00 (вход с торца).

В поликлинике № 2 (ул. Добролюбова, 7): понедельник — пятница с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:00 до 12:00 (вход с обратной стороны зданий).

В поликлинике № 3 (Рябова, 20): понедельник — пятница с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:00 до 12:00 (вход с обратной стороны зданий).

Отмечается, что изменился график работы поликлинического кол-центра по номеру 39900. Теперь до лечебного учреждения можно дозвониться с понедельника по пятницу с 07:30 до 19:00, а в выходные с 08:00 до 12:00.

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