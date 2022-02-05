В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

Постановление вступает в силу в воскресенье, 6 февраля. Фото: Галина Соловьёва

Для россиян, контактировавших с ковид-пациентами, отменили карантин. Соответствующее постановление с подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

"Пункт 3.8 признать утратившим силу", — говорится в документе. Ранее надзорное ведомство сократило карантин по COVID-19 с 14 до 7 дней.

В новом документе также отмечается, что если лечение пациента с коронавирусом длится от 7 дней и больше, для выписки ему не нужен отрицательный тест. Постановление вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.

Добавим, коронавирус в России подтвердили ещё у 177 282 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число случаев нарастающим итогом достигло 12 630 047.