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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 февраля 2022, 18:10

В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

коронавирус

Постановление вступает в силу в воскресенье, 6 февраля. Фото: Галина Соловьёва

Для россиян, контактировавших с ковид-пациентами, отменили карантин. Соответствующее постановление с подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

"Пункт 3.8 признать утратившим силу", — говорится в документе. Ранее надзорное ведомство сократило карантин по COVID-19 с 14 до 7 дней.

В новом документе также отмечается, что если лечение пациента с коронавирусом длится от 7 дней и больше, для выписки ему не нужен отрицательный тест. Постановление вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.

Добавим, коронавирус в России подтвердили ещё у 177 282 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число случаев нарастающим итогом достигло 12 630 047.

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