Австралия откроет границы для привитых туристов 21 февраля

Ранее в Австралии признали российскую вакцину "Спутник V". Фото: Галина Соловьёва

Австралия открывает свои границы для иностранных туристов. Для въезда с 21 февраля необходимо быть привитым двумя дозами вакцины от коронавируса.

"Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать", — передаёт ТАСС слова главы правительства Австралии Скотта Моррисона.

Ранее в Австралии признали российскую вакцину "Спутник V". Привитым ею при въезде в страну понадобится сертификат международного образца с указанием названия препарата и даты вакцинирования.

В начале декабря "Областная газета" писала, что иностранные туристы, которые привились вакциной "Спутник V", могут стать обладателями "зелёного сертификата" в Израиле и приезжать в эту страну. Но только после того, как серологический тест на антитела покажет положительный результат. Тогда же мы писали, что Саудовская Аравия начинает пускать вакцинированных "Спутником V" россиян. А ещё наше издание рассказывало, что в Европе признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется препарат российской разработки "Спутник V".