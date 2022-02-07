За сутки в Свердловской области выявили 4796 случаев коронавируса

Накануне в Свердловской области впервые выявили более 4 тысяч случаев ковида за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4796 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 7 февраля. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 251 тысячи.

Выздоровели за всё время свыше 197 тысяч свердловчан, в том числе 543 человека выписались за последние сутки. На лечении остаются более 40 тысяч пациентов. Состояние свыше 400 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1231), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Гаринского, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьва, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 251 858", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались более 10 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов.

Накануне стало известно о 4125 случаях. Выявлено 99 человек, подхвативших омикрон-штамм.