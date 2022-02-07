В посёлке Ключевой под Серовом ищут фельдшера

ФАП в Ключевом делит одно здание с сельской администрацией. Фото: Пресс-служба Серовской ГБ

Прошлой осенью жители посёлка Ключевого проводили на пенсию любимого фельдшера – Наталью БУЧИК, которая отработала в местном ФАПе больше 30 лет. Достойную смену ей подготовить не успели, и посёлок остался без медика. До конца года в Ключевой по четвергам ездила фельдшер из микрорайона Вятчино, но затем приёмы прекратились. Сейчас медпункт закрыт на замок все семь дней в неделю. Сельчане забили тревогу.

В посёлке Ключевом живёт 194 человека, в основном – пенсионеры. До Серова от Ключевого – рукой подать: чуть больше десяти километров. Но автомобили есть далеко у всех, а на общественном транспорте в город не наездишься. Как рассказывают местные жители, автобусы ходят с перебоями (особенно зимой) и часто набиты битком. Такси же влетает в копеечку: дорога в одну сторону обходится в 250–300 рублей. Некоторые объединяются и вызывают машину сразу на несколько человек. Поэтому проводы опытного фельдшера на пенсию и необходимость ездить за медпомощью в райцентр сельчане восприняли весьма болезненно.

– Наталья Бучик была для жителей посёлка практически семейным врачом, все её очень любили, – рассказывает специалист 1 категории территориального отдела администрации Серовского ГО по посёлку Ключевому Светлана Бачина. – По любому вопросу к ней можно было обратиться: кому-то укол поставить, у кого-то давление скачет, а кто-то ногу подвернул. Обслуживала и взрослых, и детей, вела людей с хроническими заболеваниями. До обеда она принимала в ФАПе, а после обеда делала обход по домам – в силу возраста и инвалидности многие плохо ходят. На вызовы прибегала даже ночью.

Временно вопрос закрыли благодаря подменному фельдшеру, которая принимала жителей по четвергам с 09.00 до 15.00. Но в январе из-за очередного подъёма заболеваемости выросла нагрузка и на медиков, и на служебный транспорт. И от еженедельных приёмов пришлось пока отказаться.

– Скорая и неотложка, конечно, приезжают, но на каждый «чих» вызывать их не будешь, – говорит Светлана Бачина. – Поэтому люди учатся теперь обходиться своими силами: на днях односельчанка рассказала, как учила своего мужа ставить уколы.

В Серовской городской больнице пояснили, что рассматривали несколько вариантов решения проблемы. В итоге кандидатуру подобрали, но кто именно это будет – пока не сообщается.

– Новый фельдшер найден, проходит обучение и в ближайшее время выйдет на работу, – пояснил журналисту «Облгазеты» пресс-секретарь больницы Олег Романов. – В любом случае без медицинской помощи жители не останутся.