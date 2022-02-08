В Нижнем Тагиле 22,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле общее число инфицированных COVID-19 перевалило за 22,5 тысячи.
Болеют или переболели ковидом с начала пандемии 6,5 % горожан. За последние сутки в Нижнем Тагиле выявили 342 новых случая. Больше заболевших зафиксировано только в Екатеринбурге — 1231 за минувшие 24 часа.
Напомним, что общее число инфицированных коронавирусом свердловчан накануне достигло 251,8 тысячи. Обновлён рекорд по суточной заболеваемости — 4 796 случаев.
Добавим, что в Свердловской области официально выявлено 99 человек, подхвативших омикрон-штамм.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале