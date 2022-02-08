ОРВИ за неделю подхватили более 90 тысяч человек в Свердловской области

Большинство заболевших в регионе — 62% — взрослые. Фото: Галина Соловьёва

За минувшую неделю в Свердловской области простудились 93 772 человека. Это превышает эпидпорог на 219,5 % и уровень прошлой недели на 42,6 %.

Большинство заболевших — 62 % — взрослые. На Екатеринбург приходится 38 072 случая ОРВИ в регионе. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 244,1 % и выше уровня прошлой недели на 6,9 %. При этом неблагополучными по заболеваемости свердловским Роспотребнадзором признаны ГО Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда, Красноуфимск и Красноуфимский район, Полевской ГО, ГО Богданович, Сысертский ГО, ЗАТО Свободный. Там показатели выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

Добавим, что в регионе растёт заболеваемость и внебольничными пневмониями. За неделю с 31 января по 6 февраля такой предварительный диагноз был поставлен 1140 раз, что выше уровня прошлой недели на 28,8 %. В Екатеринбурге зафиксировано 539 заразившихся. Неблагополучными по заболеваемости признаны ГО Староуткинск, Сосьвинский ГО, Каменский ГО, ГО Верхняя Пышма.

Напомним, что за предыдущую семидневку на Среднем Урале было выявлено 64 857 случаев ОРВИ, и поставлено 857 предварительных диагнозов "внебольничная пневмония".