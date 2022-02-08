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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 февраля 2022, 13:18

В Свердловской области выявили ещё 5245 случаев коронавируса

Люди в масках

Всего победить инфекцию смогли 197 513 жителей Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрировали 5245 случаев заболевания ковидом — это новый суточный рекорд за всё время пандемии в регионе. Суммарное число заразившихся коронавирусом свердловчан составляет 257 103.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, на Среднем Урале с ковидом госпитализировали ещё 826 человек. При этом из больниц региона за сутки выписались 569 пациентов. Всего победить инфекцию смогли 197 513 жителей Свердловской области.

На лечении остаются почти 50 тысяч человек.

За день зарегистрировано ещё 14 летальных исходов от COVID-19. Всего коронавирус унёс жизни 10 084 свердловчан.

Напомним, днём ранее в Свердловской области зарегистрировали 4796 случаев ковида.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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