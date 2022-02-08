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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 февраля 2022, 13:39

Суточная заболеваемость ковидом по России продолжает снижаться

Девушка в маске

Общее число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 81 188. Фото: Галина Соловьёва

В официальную статистику по заболевшим ковидом в России вошли ещё 165 643 человека, подхвативших инфекцию. Кроме того, за день с коронавирусом госпитализировали 20 185 человек.

В Москве за минувшие сутки выявили 12 902 новых пациента с ковидом, в Санкт-Петербурге — 11 014 пациентов, а в Московской области — 8486. В Свердловской области за последние 24 часа зарегистрировали 5245 случаев заражения ковидом.

Общее число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 81 188 и сейчас составляет 10 706 142. При этом коронавирус унёс жизни ещё 698 пациентов. За всё время пандемии от ковида скончался 336 721 россиянин.

Напомним, абсолютный суточный рекорд по заболеваемости ковидом в России был установлен в воскресенье, 6 февраля, — тогда зарегистрировали 180 071 нового пациента. Последние 2 дня заболеваемость идёт на спад. Вчера было зафиксировано 171 905 случаев заболевания.

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Областная газета Свердловской области

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