Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 февраля 2022, 15:03

Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды

"Омикрон", по словам Павла Крекова, протекает по симптоматике ОРВИ, классического гриппа. Фото: Павел Ворожцов

"Омикрон", по словам Павла Крекова, протекает по симптоматике ОРВИ, классического гриппа. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области не планируют возвращать QR-коды, несмотря на рост заболеваемости ковидом. Речь идёт о ТЦ, а также о других местах.

"На сегодняшний день мы таких планов не имеем", — ответил на соответствующий вопрос заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на сегодняшнем брифинге.

Он подчеркнул, что говорить о стабилизации эпидситуации в регионе и выходе на плато пока рано. При этом есть положительные тенденции — наблюдается снижение по смертности, а число пациентов на ИВЛ не растёт. "Омикрон", по словам Павла Крекова, протекает по симптоматике ОРВИ, классического гриппа. Лечение используется соответствующее, все необходимые медикаменты в регионе есть.

Замгубернатора отметил, что огромные нагрузки сегодня испытывает амбулаторное звено. Дополнительно для работы в кол-центрах и в качестве помощников врачей направлены 1300 человек. К ним присоединятся ещё 400 студентов шестого курса УГМУ. В службе 122 звонки в 1 смену принимают до 200 человек. Дополнительные центры открыты в Екатеринбурге.

Читайте также:

Павел Креков рассказал о принятых мерах для избежания очередей в свердловских больницах.

В Свердловской области выявили ещё 5245 случаев коронавируса.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.02.2022, 16:47 / Общество
В Екатеринбурге до конца 2023 года перекроют улицу Февральской Революции
08.02.2022, 16:29 / Общество
Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений
08.02.2022, 15:29 / Спорт
Российский сноубордист Вик Уайлд взял бронзу на Олимпиаде в Пекине
08.02.2022, 15:17 / Общество
Екатеринбуржцам напомнили, куда сообщать о безнадзорных собаках
08.02.2022, 15:03 / Общество
Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды