Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды

"Омикрон", по словам Павла Крекова, протекает по симптоматике ОРВИ, классического гриппа. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области не планируют возвращать QR-коды, несмотря на рост заболеваемости ковидом. Речь идёт о ТЦ, а также о других местах.

"На сегодняшний день мы таких планов не имеем", — ответил на соответствующий вопрос заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на сегодняшнем брифинге.

Он подчеркнул, что говорить о стабилизации эпидситуации в регионе и выходе на плато пока рано. При этом есть положительные тенденции — наблюдается снижение по смертности, а число пациентов на ИВЛ не растёт. "Омикрон", по словам Павла Крекова, протекает по симптоматике ОРВИ, классического гриппа. Лечение используется соответствующее, все необходимые медикаменты в регионе есть.

Замгубернатора отметил, что огромные нагрузки сегодня испытывает амбулаторное звено. Дополнительно для работы в кол-центрах и в качестве помощников врачей направлены 1300 человек. К ним присоединятся ещё 400 студентов шестого курса УГМУ. В службе 122 звонки в 1 смену принимают до 200 человек. Дополнительные центры открыты в Екатеринбурге.

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