На пять городов Свердловской области приходится 150 тысяч случаев заражения COVID-19

В Екатеринбурге за всё время пандемии зарегистрировали 96 187 пациентов с коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту заболеваемости коронавирусом в муниципальных образованиях региона. На пять крупнейших городов Среднего Урала приходится более 150 тысяч зафиксированных случаев заражения ковидом.

В Екатеринбурге за всё время пандемии зарегистрировали 96 187 пациентов с коронавирусом. На втором и третьем местах регионального антирейтинга находятся Нижний Тагил, где выявлен 23 231 случай ковида, и Первоуральск с 12 521 случаем. Пятёрку муниципалитетов с наибольшим числом заболевших замыкают Каменск-Уральский и Каменский район, в котором коронавирус подхватил 11 991 человек, а также Ревда с 7 817 заболевшими.

В десятку лидеров также попали:

Берёзовский (6 193 случая коронавируса);

Реж (5 775);

Красноуфимск и Красноуфимский район (5 277);

Верхняя Пышма (4 989);

Камышлов и Камышловский район (4 216).

За всё время пандемии в Свердловской области выявили 257 103 случая коронавируса. Из них за предыдущие сутки зарегистрировали 5 245 новых пациентов.