В Свердловской области выявили 5904 новых случая коронавируса

Накануне стало известно о 5245 новых ковид-пациентах. Фото: Галина Соловьёва

Ковидом за сутки заболели 5904 жителя Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 263 007.

Выздоровели за всё время 198 354 свердловчанина, в том числе 841 — за последние сутки. На лечении остаются более 54,5 тысячи пациентов. Госпитализирован ещё 651 гражданин.

Скончались 10 096 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 12 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Накануне стало известно о 5245 новых случаях.

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