Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с нехваткой медиков в Свердловской области

Глава региона заявил, что в условиях нехватки врачей и сильной нагрузки на здравоохранение лучшим вариантом является взращивание нового поколения профессионалов. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на проблему с медицинскими кадрами в регионе. По его словам, студентов Уральского государственного медицинского университета активно привлекают не только к работе в больницы, но и в кол-центры на линии 122.

Глава региона заявил, что в условиях нехватки врачей и сильной нагрузки на здравоохранение лучшим вариантом является взращивание нового поколения профессионалов.

"Медуниверситет направил 200 студентов работать в наших кол-центрах на линии 122. В основном это второкурсники, потому что ребята со старших курсов уже работают в больницах. Эти 19-летние дети каждый день принимают по 12 тысяч звонков, отвечают на ваши вопросы о коронавирусе, рассказывают, куда с какой проблемой обратиться. Они работают круглосуточно, в три смены. Мне кажется, эти ребята — уже герои", — пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что УГМУ ежегодно набирает студентов-бюджетников. Кроме того, в прошлом году на целевое обучение в медуниверситет поступили 578 человек — после окончания учёбы они вернутся в родные города, где будут работать в местных больницах.

Губернатор напомнил о существовании федеральных и региональных программ поддержки молодых врачей, которые переезжают в малые города и сёла, — государство выплачивает им по 1,5 миллиона рублей и предоставляет другую поддержку для содержания хозяйства и жилья.

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