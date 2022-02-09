Омикрон влетает уральцам в копеечку

Фото: Павел Ворожцов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнародовала результаты проверки стоимости ПЦР-тестирования в разных регионах страны, которую она провела по поручению российского правительства. Дороже всего провериться на коронавирус стоит в УрФО.

Наличие вируса, вызывающего COVID-19 и его модификации, определяют при помощи двух методик: ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. В первом случае на получение результата требуются как минимум сутки, во втором – 10–15 минут. Сделать бесплатное тестирование можно в своей поликлинике, а платное – в коммерческой или в специальной лаборатории. Удовольствие не из дешёвых. Ещё в прошлом году россияне жаловались на дороговизну. Тогда стоимость экспресс-теста у лабораторных коммерсантов колебалась от 900 рублей до 4 тысяч. Экспресс-тесты в супермаркетах продавали за полторы тысячи и выше. Жалобы перенаправляли в ФАС, но та в ситуацию не вмешивалась. И только после команды из кабмина началась проверка.

Информация об итогах проверки, размещённая на сайте ведомства, оставляет двойственное впечатление. Проверке подверглись 1254 медицинские организации, которые проводят исследование на коронавирусную инфекцию. Подавляющее большинство из них – 960 (77 процентов) – являются государственными. А в 23 субъектах коммерческие лаборатории ПЦР-тестирование вообще не проводят. Казалось бы, государство вполне способно регулировать цены в государственных учреждениях. Но нет. Стоимость стандартной услуги (результат через 24 часа, без выезда на дом) в разных регионах варьируется от 440 руб. в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах до 3483 руб. в УрФО.

Предлагаемые ФАС меры и вовсе разочаровывают. Регионам, где размер платных услуг в гослабораториях превышает средний норматив финансовых затрат по ОМС, рекомендовано привести его в соответствие с нормативом. А регионам, где коммерческих лабораторий нет, рекомендовано их создать. При этом надо учесть, что регулировать в них цены региональные власти не могут.

– Тестирование необходимо для разных целей, – говорит врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – ПЦР-тест нужен, во-первых, при симптомах респираторного заболевания для правильной диагностики и для определения срока следующей вакцинации, во-вторых, он требуется для въезда в другие страны. Тест на антитела понадобится, если человек переболел бессимптомно, для того, чтобы убедиться, что ковид был, для получения QR-кода, а также для определения срока ревакцинации. Исследование на антитела лучше проводить через две-три недели после выздоровления, так как именно в это время они образуются в достаточном количестве.

По данным ФАС, среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345 рублей 55 копеек, и это без учёта стоимости забора биоматериала, который обходится в 250–350 рублей. В Свердловской области реальное платное тестирование заметно отличается от среднестатистического.

– Когда запершило в горле и заломило поясницу, сделал дома антигенный тест – 2500 рублей, он показал две полоски – омикрон, – рассказывает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. – Пошёл в лабораторию РЖД, заплатил 2900 рублей, но результат оказался отрицательным. Не поверил, пошёл в в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии – за 1700 рублей коронавирус подтвердился. Через десять дней сделал антигенный тест дома и ПЦР – в ХеликсЛаб. В итоге потратил около 12 тысяч рублей.

Комментарий Олег Нилов, депутат Госдумы: – Я задавал вопрос производителям о стоимости производства экспресс-тестов. Минпромторг отвечает, что это коммерческая тайна. Хорошо, сообщите цену, по которой вы закупаете ПЦР-тесты. Сообщили: 120–150 рублей. Тогда почему полторы – две тысячи (рублей) стоимость ПЦР-теста для людей? Кто на этом нагревает руки?

Справедливости ради отметим, что многим удаётся провести тестирование бесплатно – в районных поликлиниках. Однако стремительный рост заболеваний, вызванный распространением омикрона, сокращает шансы на это. Медицинские госучреждения не справляются с потоком пациентов.

По мнению Александра Соловьёва, омикрон будет свирепствовать до конца февраля, на смену ему придёт его новый штамм, который, возможно, в апреле сойдёт на нет. Ну а что будет дальше, предсказать сложно. Так что борьба с инфекцией уральцам ещё влетит в копеечку.

Стоимость ПЦР-­тестов в Свердловской области, рубли Екатеринбург от 1290 до 7900 Нижний Тагил от 1 90 до 3 70 Каменск­Уральский от 1200 до 3300 Краснотурьинск от 1630 до 1930 Красноуфимск от 1750 до 3460

Во что обошлось лечение Иван ЕРЁМЕНКО, Екатеринбург: – 56 рублей на транспорт, чтобы оформить и закрыть больничный. Все необходимые лекарства принес медработник. Елена ПИШВАНОВА, Нижний Тагил: – Лекарства выдали бесплатно, тысяч на пять или шесть. Сама покупала только диратон и до сих пор на нём – около 300 рублей в месяц. Наталья УРБАНСКАЯ, Екатеринбург: – Я затрудняюсь с ответом… Сатураторы – 2 =14 000 рублей. Затраты на перчатки, взрослые и детские маски, респираторы – 1500 + 2000 + 2000 + 1000... ПЦР на перелёты, на справки для школы, для работы... Игорь РОССОХИН, Екатеринбург: – На двоих – 50 000. Анастасия ЕРМАКОВА, Каменск­Уральский: – Мой парень делал тест за 1590 рублей. На лекарства потратили две­три тысячи. Ольга РУЛЁВА, Екатеринбург: – Два теста по 1690 рублей. Арепливир и эликвис привёз врач, что­то сами покупали. В целом 4–5 тысяч. Лечение не закончено.