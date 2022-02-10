Более 3000 заболевших ковидом выявлено в 16 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. В Горноуральском ГО и Нижнесергинском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 3000 человек.
По данным надзорного ведомства, более 3000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 16 городах:
- Екатеринбург (зарегистрировано 96 960 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (23 769),
- Первоуральск (13 058),
- Каменск-Уральский и Каменский район (12 463),
- Ревда (8 019),
- Берёзовский (6 361),
- Реж (5 905),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (5 423),
- Верхняя Пышма (5 406),
- Камышлов и Камышловский район (4 257),
- Серов (3 774),
- Сухой Лог (3 300),
- Богданович (3 463),
- Краснотурьинск (3 198),
- Нижнесергинский район (3 045),
- Горноуральский ГО (3 036).
Напомним, в предыдущие сутки в регионе выявили 5 904 новых случая коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале