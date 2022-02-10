Более 3000 заболевших ковидом выявлено в 16 свердловских муниципалитетах

По данным на 9 февраля, выздоровели за всё время 198 354 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. В Горноуральском ГО и Нижнесергинском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 3000 человек.

По данным надзорного ведомства, более 3000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 16 городах:

Екатеринбург (зарегистрировано 96 960 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (23 769),

Первоуральск (13 058),

Каменск-Уральский и Каменский район (12 463),

Ревда (8 019),

Берёзовский (6 361),

Реж (5 905),

Красноуфимск и Красноуфимский район (5 423),

Верхняя Пышма (5 406),

Камышлов и Камышловский район (4 257),

Серов (3 774),

Сухой Лог (3 300),

Богданович (3 463),

Краснотурьинск (3 198),

Нижнесергинский район (3 045),

Горноуральский ГО (3 036).

Напомним, в предыдущие сутки в регионе выявили 5 904 новых случая коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.