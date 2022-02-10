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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 февраля 2022, 09:37

Более 3000 заболевших ковидом выявлено в 16 свердловских муниципалитетах

коронавирус

По данным на 9 февраля, выздоровели за всё время 198 354 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. В Горноуральском ГО и Нижнесергинском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 3000 человек.

По данным надзорного ведомства, более 3000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 16 городах:

  • Екатеринбург (зарегистрировано 96 960 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (23 769),
  • Первоуральск (13 058),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (12 463),
  • Ревда (8 019),
  • Берёзовский (6 361),
  • Реж (5 905),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (5 423),
  • Верхняя Пышма (5 406),
  • Камышлов и Камышловский район (4 257),
  • Серов (3 774),
  • Сухой Лог (3 300),
  • Богданович (3 463),
  • Краснотурьинск (3 198),
  • Нижнесергинский район (3 045),
  • Горноуральский ГО (3 036).

Напомним, в предыдущие сутки в регионе выявили 5 904 новых случая коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

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Областная газета Свердловской области

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