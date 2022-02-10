Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 февраля 2022, 08:49

Борис Мейлах назначен главврачом свердловского онкодиспансера

Борис Мейлах

С 7 февраля Борис Мейлах официально назначен на должность главврача свердловского онкодиспансера. Фото: с сайта медучреждения

Главным врачом Свердловского областного онкологического диспансера официально назначен хирург Борис Мейлах. С января он исполнял обязанности руководителя медучреждения.

С 7 февраля Борис Мейлах официально назначен на должность главврача, сообщили сегодня "Областной газете" в минздраве Свердловской области.

Напомним, что Борис Мейлах окончил Уральскую медакадемию. Он является членом общества хирургов России и Международной федерации хирургии ожирения. Известно, что он три года возглавлял ЦГБ № 20, затем, в 2016 году – больницу № 1 Асбеста. С 2020 года являлся также заместителем главврача по хирургии в ГАУЗ СО "СОКБ № 1".

До этого, с апреля 2018 года свердловский онкодиспансер возглавлял Владимир Елишев. 12 января 2022 года стало известно об освобождении его от должности главврача.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.02.2022, 10:53 / Спорт
В 2022 году в Свердловской области пройдут 7 международных спортивных соревнований
10.02.2022, 10:26 / Спорт
Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде в Пекине
10.02.2022, 10:05 / Общество
В Нижнем Тагиле стартовал капремонт Привокзальной площади
10.02.2022, 09:37 / Общество
Более 3000 заболевших ковидом выявлено в 16 свердловских муниципалитетах
10.02.2022, 09:21 / Общество
В этом году во дворах Екатеринбурга обновят семь спортивных площадок