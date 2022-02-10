Борис Мейлах назначен главврачом свердловского онкодиспансера

С 7 февраля Борис Мейлах официально назначен на должность главврача свердловского онкодиспансера. Фото: с сайта медучреждения

Главным врачом Свердловского областного онкологического диспансера официально назначен хирург Борис Мейлах. С января он исполнял обязанности руководителя медучреждения.

С 7 февраля Борис Мейлах официально назначен на должность главврача, сообщили сегодня "Областной газете" в минздраве Свердловской области.

Напомним, что Борис Мейлах окончил Уральскую медакадемию. Он является членом общества хирургов России и Международной федерации хирургии ожирения. Известно, что он три года возглавлял ЦГБ № 20, затем, в 2016 году – больницу № 1 Асбеста. С 2020 года являлся также заместителем главврача по хирургии в ГАУЗ СО "СОКБ № 1".

До этого, с апреля 2018 года свердловский онкодиспансер возглавлял Владимир Елишев. 12 января 2022 года стало известно об освобождении его от должности главврача.