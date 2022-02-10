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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 февраля 2022, 14:14

В Свердловской области ещё 5510 человек заболели ковидом

Люди в масках

С начала пандемии коронавирусом заразились 268 517 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки на Среднем Урале заразились коронавирусом 5510 человек. Всего с начала пандемии заболели 268 517 свердловчан.

За этот период в регионе выздоровели 199 189 человек, в том числе 835 — за последние 24 часа. Продолжает лечиться 59 221 пациент. Состояние 466 свердловчан оценивается как тяжёлое.

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 10 107 жителей Среднего Урала. В частности, за последние сутки скончались 11 свердловчан.

Вчера "Областная газета" писала, что коронавирусом заразились 5904 жителя Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных в регионе достигло 263 007. Позавчера стало известно о 5245 новых случаях. Также мы рассказывали, что дистант в школах региона продлится до конца недели, а также о том, что свердловские власти не планируют возвращать QR-коды.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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