В Свердловской области ещё 5510 человек заболели ковидом

С начала пандемии коронавирусом заразились 268 517 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки на Среднем Урале заразились коронавирусом 5510 человек. Всего с начала пандемии заболели 268 517 свердловчан.

За этот период в регионе выздоровели 199 189 человек, в том числе 835 — за последние 24 часа. Продолжает лечиться 59 221 пациент. Состояние 466 свердловчан оценивается как тяжёлое.

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 10 107 жителей Среднего Урала. В частности, за последние сутки скончались 11 свердловчан.

Вчера "Областная газета" писала, что коронавирусом заразились 5904 жителя Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных в регионе достигло 263 007. Позавчера стало известно о 5245 новых случаях. Также мы рассказывали, что дистант в школах региона продлится до конца недели, а также о том, что свердловские власти не планируют возвращать QR-коды.