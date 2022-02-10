В России за сутки зафиксировано 197 076 новых случаев коронавируса

В стране за сутки выявили 197 076 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России подтверждено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии его подхватили 13 527 845 жителей страны.

Всего выздоровели 10 909 397 россиян, в том числе 106 092 — за последние 24 часа. Госпитализированы 19 446 человек.

Жертвами ковида с начала пандемии стал 338 091 россиянин. В частности, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки умер 701 человек.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено 265,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 1 миллион — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 121 022 человека.

Вчера "Областная газета" писала, что в России выявили 183 103 новых случая коронавируса. Позавчера речь шла о 165 643 новых случаях. Также мы сообщали о том, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 в России дополнят информацией тестов на антитела.