Если лекарства не сдаются

По данным Европейской федерации фармпроизводcтв и ассоциаций, 3–8 процентов проданных медикаментов остаются неиспользованными и выбрасываются. И лучше, если они сразу попадают в спецконтейнеры.Фото: Павел Ворожцов

Раз в полгода-год каждая семья устраивает ревизию в домашней аптечке. Просроченные или ненужные препараты чаще всего просто выбрасывают в мусорное ведро или сливают в унитаз, откуда они попадают в почву и грунтовые воды. В результате микрочастицы антибиотиков, гормонов и антидепрессантов обнаруживают в реках, питьевой воде и продуктах питания. В Берёзовском нашли способ расставаться с непригодными лекарствами безопасно: их можно оставить в специальном контейнере, который установлен в одном из городских медицинских центров.

В Европе и США проблему осознали уже давно, и просроченные препараты там принимают в аптеках и медучреждениях. В России же система экологической утилизации лекарств пока находится в зачаточном состоянии. В Москве первый (и, по нашим данным, пока единственный) пункт приёма лекарств для утилизации открыли прошлой осенью. Чуть ранее такой контейнер поставили в Самаре. О других подобных случаях сообщений встречать не приходилось.

82 килограмма таблеток за два дня

В начале прошлого года жительница Берёзовского Анна ГУЦЕЛОВСКАЯ решила организовать единоразовую акцию по сбору лекарств. Она провизор по специальности и владелица городской аптеки, поэтому о проблеме утилизации лекарственных средств знает не понаслышке.

– Если аптеки и медучреждения могут решить этот вопрос организованно, то населению сдать ненужные медикаменты в небольших объёмах некуда. В итоге их выбрасывают как обычный бытовой мусор, – рассказывает Анна. – Это наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Кроме того, есть случаи, когда выброшенные лекарства попадали в руки к детям.

Недавно Анна Гуцеловская открыла в Берёзовском свою аптеку Фото: Павел Ворожцов

Со своей идеей Анна обратилась в медучреждения Берёзовского. Но поддержали её лишь в медицинском центре «Мой доктор». Он взял на себя расходы по размещению спецконтейнер

– Я сама ратую за бережное отношение к окружающей среде и проекты по переработке вторсырья, поэтому мы с радостью поддержали идею Анны, пока новаторскую для Среднего Урала, – объясняет главный врач центра «Мой доктор» Оксана ОСИПЕНКО.

– Мы разместили объявления в газетах и на телевидении, в соцсетях, родительских чатах. Поскольку подобных инициатив в Свердловской области раньше не было, акцией заинтересовались местные и региональные СМИ, – вспоминает Анна. – Результат превзошёл самые смелые ожидания. За два дня мы рассчитывали собрать максимум пару килограммов таблеток и мазей, а в итоге нам принесли на уничтожение 82 килограмма. Эта акция дала понять, что наш город уж точно готов к сортировке таких отходов.

Таблеткам – да, микстурам – нет

В марте Анна защитила проект по утилизации лекарств «ЭкоГрад» на региональном этапе форума «Территория смыслов». Она вошла в пятёрку победителей и получила грант в размере 25 тысяч рублей. Деньги направили на покупку и установку двух 120-литровых контейнеров и сувенирных значков для участников проекта. Остальные расходы взяли на себя партнёры проекта – медицинские центры «Мой доктор», где уже установлен контейнер, и «Берёзовская клиника» (там бокс для лекарств появится в ближайшее время).

Пока объёмы собранных лекарств подсчитывать рано, но отклик от жителей есть. – После того как в новостях показали телесюжет про контейнер, мы вместе с ребёнком навели генеральную уборку в аптечке и отнесли в центр штук 20 разных блистеров с просрочкой. Раньше с болью в сердце отправляла их в урну, – говорит жительница Берёзовского Маргарита СЕМЕНЕНКОВА.

Контейнер сконструирован таким образом, чтобы посторонние ничего не могли из него достать, за ним постоянно присматривает сотрудник центра. Собранные отходы ежедневно выгружают и передают компании-подрядчику из Екатеринбурга для последующего уничтожения. В бокс можно складывать любые препараты в виде таблеток, свечей, капсул, мазей, суспензий, спреев, аэрозолей.

В ленту к губернатору

Сразу после защиты проекта на форуме «Территория смыслов» идею Анны поддержал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей КУЗНЕЦОВ, предложив масштабировать этот опыт на весь регион. Березовчане с главой ведомства солидарны – такие контейнеры уже попросили поставить в других районах города. А ещё проектом интересуются жители других городов области и других регионов. Анна уже получила отклик из Челябинской, Иркутской областей, Чувашской Республики и других.

– Люди просят поделиться опытом. Некоторые даже предлагают приехать и помочь поставить такие контейнеры, – говорит Анна. Опытом она делится охотно и даже рассказала о нём в российском журнале «Российские аптеки».

В январе проект Анны Гуцеловской поддержал на своей страничке в Инстаграм глава региона Евгений КУЙВАШЕВ. Это произошло после того, как на ежегодной прессконференции о нём рассказала редактор газеты «Берёзовский рабочий» Вера Батакова. И задала вопрос, может ли он написать про Анну.

– Про Анну напишем давайте сейчас. Я попрошу своих коллег, чтобы съездили, посмотрели, интервью взяли, – отреагировал Евгений Куйвашев. А спустя несколько дней выложил пост на эту тему. Завершил его словами: «Делаю это с удовольствием. Такие люди, которые умеют воплощать свои идеи, всегда всё вокруг себя преображают».

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Вдохновляющий пример Берёзовского – пока всего лишь частный случай, никак не меняющий систему. Главная проблема, связанная с утилизацией лекарств, – вовсе не в массовой установке контейнеров в аптеках или медцентрах, а в том, чтобы решить финансовый вопрос: кто будет оплачивать последующую (весьма дорогостоящую) утилизацию собранного? Ведь если сбор, например, вторсырья материально оправдан, то медикаментов – нет. И хорошо, если власти совместно с общественниками смогут найти способ, как «дорастить» отдельно взятую инициативу до проекта регионального и, быть может, федерального масштаба.

Опубликовано в №25 от 11.02.2022

КОММЕНТАРИЙ Наталья СОКОЛОВА, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию: -Система утилизации просроченных медикаментов в России пока только формируется. Есть санитарные правила, которые описывают порядок их уничтожения, но по факту носят они всего лишь рекомендательный характер. Современное законодательство не только в нашей стране, но и во всём мире действенный обязательный механизм их безопасной утилизации не регламентирует. В ряде городов начали устанавливать контейнеры для «устаревших» блистеров и пузырьков из «домашних аптечек». Пример всем остальным показала Москва, где начали устанавливать стационарные пункты приема лекарств для утилизации. Отрадно, что теперь такая возможность появилась у жителей Свердловской области. Нужны, конечно, не только такие точечные инициативы от переработчиков отходов, но и законодательные акты федерального уровня, которые заполнят имеющиеся правовые пробелы. Кроме того, важно на государственном уровне создавать удобную для жителей инфраструктуру по точкам сбора просроченных лекарств, а также субсидировать проекты предпринимателей, которые готовы системно заниматься утилизацией таких отходов.

Чем грозит выброс просроченных лекарств Антон ЧЕРНОГОЛОВ, заместитель председателя Свердловского отделения Российского экологического общества: – Просроченные лекарственные препараты являются одними из самых сильных загрязнителей окружающей среды. Когда они завозятся вместе с бытовыми отходами на полигоны, когда упаковка повреждается, в почву попадают токсичные вещества, кислоты, соли, щелочи. Нередко жертвами просроченных лекарств со свалок становятся животные, которых привлекает резкий запах, а также птицы, которым, в свою очередь, интересны яркие флакончики и коробочки. При контакте с ультрафиолетом, влагой, высокими температурами лекарственные препараты видоизменяются и могут нанести непоправимый вред экологии. Особую опасность в глобальном масштабе представляют антибиотики. Их микрочастицы оседают в почве, растворяются в воде, попадают вместе с ней в продукты питания. Человек, который постоянно получает микродозы антибиотика, становится легкой мишенью для вредных организмов, которые вырабатывают резистентность к антибактериальным препаратам. Нередко врачи вынуждены прибегать ко всё более сильнодействующим антибиотикам из-за нечувствительности инфекций к более простым препаратам.