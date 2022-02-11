В Свердловской области выявили ещё 5796 случаев коронавируса

Накануне стало известно о 5510 новых случаях. Фото: Галина Соловьёва

Ковидом за сутки заболели 5796 жителей Свердловской области. Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 274 313.

Выздоровели за всё время 200 065 свердловчан, в том числе 876 — за последние сутки. На лечении остаются более 64,1 тысячи пациентов. Госпитализированы ещё 519 граждан.

Скончались 10 117 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 10 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Накануне стало известно о 5510 новых случаях. Абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904.

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