Студенты медколледжа заступают на дежурство в службе неотложной помощи Фото: Тамара Романова

На днях губернатор Евгений КУЙВАШЕВ в своём «Инстаграм» обозначил проблему нехватки медицинских кадров и попросил уделить особое внимание поддержке молодых специалистов. Между тем на севере области уже «обкатывают» пилотный проект по подготовке кадров для сельских территорий. В рамках проекта студенты помогают работникам амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

«В поля» на три недели

Проект был запущен Серовским филиалом областного медицинского колледжа совместно с Серовской городской больницей. Суть проекта в том, что студенты старших курсов выезжают на практику в сельские территории, в которых есть потребность в медиках.

– За полтора года с коронавирусом мы пересмотрели формат образования, сделав упор на практику студентов прямо на рабочем месте. Поэтому, как только завершилась теоретическая часть обучения, отправили старшекурсников «в поля», – рассказывает директор колледжа Валентина Хвостанцева,

По согласованию с главным врачом Серовской городской больницы Иваном Болтасевым 12 студентов старших курсов колледжа на три недели выехали в ФАПы и амбулатории Серовского, Сосьвинского и Гаринского округов. На время практики им дали жильё: где-то местные власти подыскали комнату или квартиру, а где-то (например, в Гарях) сняли номер в гостинице.

В посёлке Восточном работали Сергей Тальников и Алексей Белов, в Марсятах – Александр Балабердин, в селе Романово – Кристина Бунт и Вера Белоногова, в посёлке Красноглинном – Артём Яско. В Сосьве проходили практику Александра Щербакова, Полина Плахотнева и Валерия Сабова. Дальше всех – в Гари – уехали Дарья Гатиятуллина, Галина Курдюкова, Татьяна Тамалинцева.

Впервые в муниципалитете был применён опыт наставничества: за каждым студентом больница закрепила медицинского работника. Три недели студенты помогали старшим товарищам проводить приёмы и осмотры перед вакцинацией, брали мазки и выписывали рецепты, осваивали медицинскую информационную систему и работу с документами и многое другое.

– В Гарях нам предложили варианты врачей, которым мы можем помогать. Мы с девочками разделились и менялись каждый день, – рассказывает студентка Дарья Гатиятуллина. – Коллектив в учреждении принял нас как родных. Если мы что-то не знали, можно было подойти к любому врачу или медсестре: всё подскажут и объяснят.

Сразу три практиканта – редкий случай!

Медики, выступившие в роли наставников, своими подопечными довольны.

– Для ребят это неоценимый опыт по диспансеризации, углублённой диспансеризации, уходу за маломобильными пациентами на дому; они приняли активное участие в вакцинации местных жителей, а для нас это большое подспорье, – рассказала Инна Киришева, фельдшер ФАП п. Романово. – Наша совместная работа дала прекрасный результат. Кстати, моя подопечная уже твёрдо приняла решение прийти на такой вот участок, где встрече с ней всегда рады и благодарны. Сельские жители очень ценят заботу о них и не стесняются выразить слова благодарности.

Главы территорий, где практиковались ребята, надеются, что благодаря проекту кадровые проблемы удастся решить не на пару недель, а навсегда.

– Поработали девочки хорошо, отзывы от жителей – только позитивные. Редкий случай: сразу три молодых специалиста приехали на практику! – говорит глава Гаринского городского округа Сергей Величко. - Ждём и на следующую практику, а в перспективе – на работу. Готовы поддержать молодые кадры рублём. Дополнительно к подъёмным в муниципалитете фельдшеры смогут получить полтора миллиона, а врачи – два миллиона рублей. Вопрос с жильём решим в течение полугода: либо построим благоустроенный дом, либо купим квартиру.

«Студентов не терять. Они – на вызовах»

Пилотный проект признан успешным, его будут продолжать. Пока же студенты колледжа сосредоточились на том, чтобы помочь старшим товарищам справиться с повышенной нагрузкой из-за новой волны коронавируса. Ежедневно они выходят в поликлиники, стационарные отделения, выезжают на вызовы в составе бригад неотложной помощи, работают в call-центре.

– На днях у меня был тревожный звонок из общежития: в половине 12-го ночи нет одного из студентов, – вспоминает Валентина Хвостанцева. – Подняли всех на ноги, обзвонили. Оказывается, Алексей Белов вместе с бригадой неотложной помощи до полуночи ездил по вызовам. В тот день на колл-центры Серовской городской больницы, один из которых дополнительно сформирован из студентов, поступило более 1200 звонков.

– Это большая помощь нам и населению, – резюмирует главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев. – Сейчас основная нагрузка легла на поликлиники, на амбулаторное звено и студенты-медики оказывают реальному здравоохранению неоценимую поддержку. Мы, медицинские работники, благодарим их за труд.

Не только медики, но и волонтёры С 2002 года Серовский филиал медколледжа занимается волонтёрской деятельностью. Весной 2020 года, в самом начале пандемии, его студенты «закрыли» город, работая на въезде в Серов. Кроме того, они доставляли продукты и лекарства тем, кто оказался на самоизоляции. Президент России высоко оценил этот вклад в борьбу с COVID-19, наградив группу студентов, руководителя волонтёрского движения Наталью Кисель и директора колледжа Валентину Хвостанцеву памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».