В госучреждениях Свердловской области режим входа по QR-коду будет действовать до 15 марта

Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о принятии дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о принятии дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Новый документ, в частности, продлевает период, в течение которого QR-код или заменяющий его документ необходимо предъявлять в зданиях госучреждений.

Речь идёт о зданиях государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений региона, а также базах отдыха, домах отдыха, санаториях. Ранее в документе об особом режиме было прописано, что необходимость предъявлять QR-код, справку о медотводе или перенесённой болезни в таких зданиях сохраняется до 15 февраля, — теперь её продлили до 15 марта.

Этим же документом губернатор разрешил возобновить работу организациям дополнительного образования всех форм собственности и снял запрет на посещение несовершеннолетними физкультурно-спортивных организаций, спортивных клубов и секций.

При этом школьники 2–8 классов останутся на дистанте до 16 февраля. До этой же даты были продлены каникулы первоклассников.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Он вступает в силу с 12 февраля.