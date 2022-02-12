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12 февраля 2022, 09:17

Количество случаев COVID-19 в Екатеринбурге приближается к 100 тысячам

девушка в маске

Общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области составляет 274 313. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале обновились данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. В Екатеринбурге число зарегистрированных случаев заражения ковидом приближается к 100 тысячам.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в уральской столице насчитывается 99 344 случая инфицирования коронавирусом. В Нижнем Тагиле этот показатель составляет 25 486, а в Первоуральске — 13 577. Также в пятёрке лидеров среди муниципалитетов Среднего Урала с наибольшей заболеваемостью располагаются Каменск-Уральский и Каменский район с 12 853 инфицированными, а также Ревда — с 8 743. 

Далее идут:

  • Берёзовский (6 409 случаев);
  • Реж (5 983);
  • Верхняя Пышма (5 843);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (5 638);
  • Камышлов и Камышловский район (4 334).

Общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области составляет 274 313, из которых 5 796 были зарегистрированы сутками ранее.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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