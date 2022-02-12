Количество случаев COVID-19 в Екатеринбурге приближается к 100 тысячам

Общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области составляет 274 313. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале обновились данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. В Екатеринбурге число зарегистрированных случаев заражения ковидом приближается к 100 тысячам.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в уральской столице насчитывается 99 344 случая инфицирования коронавирусом. В Нижнем Тагиле этот показатель составляет 25 486, а в Первоуральске — 13 577. Также в пятёрке лидеров среди муниципалитетов Среднего Урала с наибольшей заболеваемостью располагаются Каменск-Уральский и Каменский район с 12 853 инфицированными, а также Ревда — с 8 743.

Далее идут:

Берёзовский (6 409 случаев);

Реж (5 983);

Верхняя Пышма (5 843);

Красноуфимск и Красноуфимский район (5 638);

Камышлов и Камышловский район (4 334).

Общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области составляет 274 313, из которых 5 796 были зарегистрированы сутками ранее.