Количество случаев COVID-19 в Екатеринбурге приближается к 100 тысячам

На Среднем Урале обновились данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. В Екатеринбурге число зарегистрированных случаев заражения ковидом приближается к 100 тысячам.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в уральской столице насчитывается 99 344 случая инфицирования коронавирусом. В Нижнем Тагиле этот показатель составляет 25 486, а в Первоуральске — 13 577. Также в пятёрке лидеров среди муниципалитетов Среднего Урала с наибольшей заболеваемостью располагаются Каменск-Уральский и Каменский район с 12 853 инфицированными, а также Ревда — с 8 743.
Далее идут:
- Берёзовский (6 409 случаев);
- Реж (5 983);
- Верхняя Пышма (5 843);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (5 638);
- Камышлов и Камышловский район (4 334).
Общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области составляет 274 313, из которых 5 796 были зарегистрированы сутками ранее.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале