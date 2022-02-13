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13 февраля 2022, 13:53

Ещё 197 949 россиян заразились COVID-19

Люди в масках идут по улице

Выздоровели и выписались из больниц ещё 101 568 человек. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 197 949 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии превысило 14 миллионов.

Госпитализированы 12 653 россиянина, что на 31,9 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 101 568 человек. За сутки скончались 706 ковид-пациентов.

Свердловская область с 4896 новыми случаями занимает 9-ю строчку по суточной заболеваемости среди российских регионов. Рейтинг сегодня возглавляет с Санкт-Петербург с 20 136 заразившимися.

Накануне в России выявили 203 766 случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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