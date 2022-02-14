Учёные Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса

Детектор поможет диагностировать ковид на ранних стадиях. Фото: Галина Соловьёва

В Центральном НИИ Эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса. Эта технология позволяет диагностировать COVID-19 на ранних стадиях заболевания.

Как указано на сайте Роспотребнадзора, в условиях пандемии чувствительность теста и оперативность при получении результата — важнейшие характеристики диагностических систем.

"Новая разработка ЦНИИЭ в полной мере отвечает этим требованиям", — говорится в сообщении. Речь идёт о высокой чувствительности. Она является важным преимуществом изобретения.

Технология, разработанная учёными Роспотребнадзора, представляет собой комплекс белков. Одни из них отвечают за амплификацию материала. Другие — белки CRISPR/Cas — ответственны за распознавание последовательности фрагмента генома SARS-CoV-2.

"Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце", — отмечено в тексте сообщения.

По мнению одного из разработчиков — заведующего лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александра Тюменцева, эта технология может стать основой системы, которая позволит достаточно быстро проводить диагностику прямо у постели больного. Для такой тест-системы не нужно высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на её производство будут невысокими, а получение результатов — оперативным.

Кроме того, как указано на сайте Роспотребнадзора, в перспективе новую технологию можно применить для создания высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения. В частности, для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций.

8 февраля "Областная газета" писала о том, что Минздрав России опубликовал приказ, согласно которому сертификаты о вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании будут содержать информацию и об антителах к COVID-19. Кроме того, с 21 февраля оформить ковид-сертификаты можно будет на основании положительных результатов теста на антитела.