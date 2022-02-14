В Свердловской области третьи сутки подряд снижается заболеваемость коронавирусом

Снижение суточной заболеваемости коронавирусом фиксируется в Свердловской области с субботы. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 4 592 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 14 февраля. Суточная заболеваемость в регионе снижается третьи сутки подряд. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан составляет 289 тысяч.

Выздоровели за всё время 203 тысячи свердловчан, в том числе около 1000 человек выписаны за последние сутки. На лечении остаются более 70 тысяч пациентов. Состояние свыше 500 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,1 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 10 летальных исходов.

Напомним, что абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5 904 случаев. В выходные выявляли менее 5 000 новых случаев. В субботу стало известно о 4 956 новых ковид-пациентах, в воскресенье — о 4 896.

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