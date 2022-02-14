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14 февраля 2022, 13:40

Ещё 180 456 россиян заразились COVID-19

Мужчина в маске идёт по улице

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 091 055 человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 180 456 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии перевалило за 14 миллионов.

Госпитализирован 10 451 россиянин, что на 17,4 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 97 185 человек. За сутки скончались 683 ковид-пациента.

Накануне в России выявили 197 949 случаев COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 091 055 человек. За последние сутки проведена 681 тысяча тестов на коронавирус, за весь период — 269,3 млн лабораторных исследований.

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