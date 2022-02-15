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15 февраля 2022, 13:07

В России за сутки выявили 166 631 случай COVID-19

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Накануне в России выявили 180 456 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 166 631 человека. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 14 480 596.

Госпитализированы 21 833 россиянина, что в два раза больше, чем сутками ранее. Выздоровел и выписался из больниц ещё 137 881 человек. За сутки скончались 704 ковид-пациента.

Накануне в России выявили 180 456 случаев COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, под меднаблюдением остаются 1 001 828 человек. За последние сутки проведена 471 тысяча тестов на коронавирус, за весь период — свыше 269,7 млн лабораторных исследований.

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