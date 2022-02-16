Более 6000 заболевших ковидом выявлено в 9 свердловских городах

В предыдущие сутки стало известно о 4 844 новых случаях коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах региона. В Красноуфимске и Красноуфимском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 6000 человек.

По данным надзорного ведомства, более 6000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 9 городах:

Екатеринбург (зарегистрировано 104 234 ковид-пациента за всё время),

Нижний Тагил (27 530),

Первоуральск (14 271),

Каменск-Уральский и Каменский район (13 588),

Ревда (9 300),

Берёзовский (6 671),

Верхняя Пышма (6 632),

Реж (6 126),

Красноуфимск и Красноуфимский район (6 098).

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 4 844 новых случаях коронавируса. Общее количество ковид-пациентов достигло 293 601. Выздоровели за всё время 204 088 свердловчан. Скончались 10 154 человека с подтверждённым диагнозом.