Более 6000 заболевших ковидом выявлено в 9 свердловских городах

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах региона. В Красноуфимске и Красноуфимском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 6000 человек.
По данным надзорного ведомства, более 6000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 9 городах:
- Екатеринбург (зарегистрировано 104 234 ковид-пациента за всё время),
- Нижний Тагил (27 530),
- Первоуральск (14 271),
- Каменск-Уральский и Каменский район (13 588),
- Ревда (9 300),
- Берёзовский (6 671),
- Верхняя Пышма (6 632),
- Реж (6 126),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (6 098).
Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 4 844 новых случаях коронавируса. Общее количество ковид-пациентов достигло 293 601. Выздоровели за всё время 204 088 свердловчан. Скончались 10 154 человека с подтверждённым диагнозом.
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