Партия вакцины от COVID-19 для подростков поступит в Свердловскую область в конце февраля

Пока сбор заявок от родителей на вакцинацию подростков не ведётся. Фото: Алексей Кунилов

В конце февраля в Свердловской области ждут новую партию вакцины от коронавируса для подростков. Принято около 15 тысяч заявок от родителей, которые хотят привить своих детей.

Пока сбор таких заявлений не ведётся. "Сначала мы должны удовлетворить поступившие заявки", — сообщил на сегодняшнем брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, что первая партия вакцины для детей от 12 до 17 лет — 2400 доз "Спутника М" — поступила в регион в конце января. Вакцину распределили между медорганизациями Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Берёзовского и другими городами. Вакцинация проходит добровольно. Чтобы сделать укол ребёнку, нужно письменное заявление одного из родителей. Кроме того, обязательно заключение врача. Перед прививкой медицинский работник проводит осмотр ребёнка.

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