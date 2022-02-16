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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 февраля 2022, 11:20

Свердловское минцифры запускает сервис видеоконсультаций с врачами

Выписка больничного листа

Сервис станет доступен для свердловчан в ближайшие неделю или полторы, заверили в минцифры. Фото: Павел Ворожцов

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области подготовило сервис, который позволит гражданам посредством видео-конференц-связи получить консультацию врача. Он станет доступен в ближайшие недели.

Сейчас сервис тестируется специалистами, сообщил на сегодняшнем брифинге глава областного минцифры Михаил Пономарьков.

"Это техническое условие для возможности выдачи больничных без посещения поликлиник. В ближайшую неделю развернём эти мощности. Так же, как в Москве, наши жители получат возможность открытия больничных листов в режиме видеоконсультаций", — уточнил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он отметил, что введение телеконсультаций должно минимизировать поход пациентов в поликлиники. Граждан могут пригласить в медучреждение, например, в случае назначения дополнительных исследований.

Добавим, что первые телеконсультации по ковиду уже проходят — по вопросам выписки медикаментов и выхода на работу. Принят регламент об электронных больничных и телеконсультациях.

Областная газета Свердловской области

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Свердловское минцифры запускает сервис видеоконсультаций с врачами