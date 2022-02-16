В хирургическом отделении Берёзовской ЦГБ вновь открыли ковидный госпиталь

Пациенты с обострениями заболеваний хирургического и травматологического профиля могут обращаться в поликлинику № 1, в экстренных случаях — в скорую. Фото: Берёзовская ЦГБ

Хирургический корпус Берёзовской центральной горбольницы вновь перепрофилирован в стационар для заболевших COVID-19. С начала недели там прекращён приём профильных пациентов.

Находившиеся на лечении больные выписаны или переведены в другие медицинские организации, сообщили в пресс-службе ЦГБ. Там также напомнили, что с 8 февраля в режиме ковидного госпиталя работает терапевтический корпус. В целях безопасности закрыт акушерско-гинекологический корпус.

Пациенты с обострениями заболеваний хирургического и травматологического профиля могут обращаться в поликлинику № 1, в экстренных случаях — в скорую.

Важно! По техническим причинам уже сутки не работают телефоны в колл-центрах поликлиники № 1 и детской поликлиники. В первом случае звонить предлагается по номерам +7 (34369) 4-25-12; 4-35-30; 4-65-66, во втором — +7 (34369) 4-82-43; 4-86-41. Звонки принимаются до устранения неисправностей.

Добавим, 25 декабря 2021 года в связи со спадом заболеваемости было принято решение прекратить функционирование ковидного госпиталя в Берёзовском. Хирургическое, травматологическое и акушерско-гинекологическое отделения начали принимать граждан. В помещениях, где находились ковид-пациенты, провели дезинфекцию.