Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 февраля 2022, 13:56

За сутки коронавирусом в Свердловской области заболели 4 997 человек

люди в масках

С начала пандемии на Среднем Урале коронавирусом заболели 298 598 человек. Фото: Галина Соловьёва

По данным на 16 февраля, на Среднем Урале зарегистрировали 4 997 новых случаев коронавируса. С начала пандемии им заболели 298 598 жителей региона. 

За этот период выздоровели 205 103 человека, за последние 24 часа — 1 015 свердловчан. Продолжают лечиться 83 332 пациента.

По информации федерального оперштаба, жертвами ковида за 24 часа стали 9 жителей Свердловской области. Всего с начала пандемии на Среднем Урале от него скончались 10 163 человека. 

Вчера "Областная газета" писала о 4 844 новых случаях коронавируса в нашем регионе. Менее 5 000 новых случаев в области выявляли и несколькими днями раньше. В частности, в субботу им заболели 4 956 человек. В воскресенье стало известно о 4 896 новых случаях, а в понедельник — о 4 592. Абсолютный суточный рекорд с начала пандемии поставили 9 февраля. Тогда было зарегистрировано 5 904 случая.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2022, 15:23 / Спорт
Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу в командном спринте
16.02.2022, 15:13 / Общество
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мамы и дочки в Екатеринбурге
16.02.2022, 15:09 / Экономика
Средний Урал вошёл в число лидеров нацпроекта "Производительность труда"
16.02.2022, 14:53 / Спорт
Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде
16.02.2022, 14:36 / Спорт
Качканарцы выстроились в олимпийские кольца в поддержку российских спортсменов