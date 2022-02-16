За сутки коронавирусом в Свердловской области заболели 4 997 человек

С начала пандемии на Среднем Урале коронавирусом заболели 298 598 человек. Фото: Галина Соловьёва

По данным на 16 февраля, на Среднем Урале зарегистрировали 4 997 новых случаев коронавируса. С начала пандемии им заболели 298 598 жителей региона.

За этот период выздоровели 205 103 человека, за последние 24 часа — 1 015 свердловчан. Продолжают лечиться 83 332 пациента.

По информации федерального оперштаба, жертвами ковида за 24 часа стали 9 жителей Свердловской области. Всего с начала пандемии на Среднем Урале от него скончались 10 163 человека.

Вчера "Областная газета" писала о 4 844 новых случаях коронавируса в нашем регионе. Менее 5 000 новых случаев в области выявляли и несколькими днями раньше. В частности, в субботу им заболели 4 956 человек. В воскресенье стало известно о 4 896 новых случаях, а в понедельник — о 4 592. Абсолютный суточный рекорд с начала пандемии поставили 9 февраля. Тогда было зарегистрировано 5 904 случая.