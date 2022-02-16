С помощью видеоконсультаций можно открыть или закрыть больничный. Фото: Павел Ворожцов

Минцифры Свердловской области запускает сервис видеоконсультаций с врачами. С его помощью можно будет открывать и закрывать больничный, не приходя в поликлинику. Система начнёт работать в ближайшие недели.

Больничный – онлайн

Первые экспериментальные консультации уже проводятся в Екатеринбурге, – сообщил на вчерашнем брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

При помощи видеоконсультаций можно будет, например, дистанционно открыть или закрыть больничный либо получить назначение на приём препаратов.

«В ряде случаев не нужно будет выезжать к больному, это рассчитано на тех, кто болеет легко и с минимальной симптоматикой. Введение телеконсультаций должно минимизировать вызов в поликлинику. Но полностью исключить его невозможно, потому что разные организмы, разные реакции», – отметил заместитель губернатора. По словам Павла Крекова, в поликлиники уже направлен приказ об открытии больничного без выезда врача на дом. Однако в отдельных случаях после видеоконсультаций, при ухудшении состояния пациента, врачи будут выезжать к нему и при необходимости госпитализировать.

Что касается препаратов, то, как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, сейчас уже действует система электронной выписки для льготников. При коронавирусной инфекции на амбулаторном этапе антибиотики не выписывают, а все остальные лекарства (если подтверждён диагноз COVID-19) выдаются либо при посещении пациентом врача, либо сотрудники поликлиники приносят их на дом. Кроме того, сообщил Павел Креков, в колл-центре создана специальная служба, её сотрудники будут обзванивать людей по определённому временному алгоритму, выяснять состояние пациентов и, при необходимости, корректировать дозировки выданных препаратов, отменять их, а также давать консультации, касающиеся выхода на работу.

Министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков прокомментировал недавний масштабный технический сбой, в результате которого стационары и поликлиники не могли обмениваться данными и передавать отчёты на федеральный уровень. «Да, действительно, сбой был. Он был связан с выходом из строя оборудования сети, где были размещены медицинские информационные системы, доступ к которым имели лечебные учреждения. Мы достаточно оперативно локализовали эту проблему в центральном узле. И сейчас уже, если остаточные какие-то явления есть в лечебных учреждениях, мы их в частном порядке устраняем. Но в целом такая системная работа проведена, и мы готовим план по развитию этого сервиса, чтобы такая ситуация не повторилась», – заявил Пономарьков.

Снова в школу

Тем временем свердловские школьники сели сегодня за парты. К очной форме обучения вернулись ученики вторых-восьмых классов. А вот учащиеся государственных колледжей пока остаются на дистанте. На очное обучение они могут быть переведены на следующей неделе. Студентов средних специальных учебных заведений вернут, если обстановка с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией будет благоприятной, – полагает заместитель губернатора Павел Креков. Он отметил, что дистант, введённый в школах в начале февраля, привёл к положительным результатам. Однако заболевшие ковидом среди детей есть. В целом ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась.

Также на очное обучение перешли и студенты большинства вузов, ректоры которых сами принимали решение о переходе на дистант.

QR-код не нужен

Между тем в Свердловской области не планируют возвращать QR-код. «Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кода как стимулятора для вакцинирования нет», – сообщил Павел Креков. По его словам, сейчас нужно вакцинировать подростков: это будет проходить добровольно. Поступление вакцины ожидается в конце февраля, пока партия проходит обязательный технический контроль. Не менее важна и ревакцинация взрослого населения. Она, по мнению врачей, делает течение «омикрона» практически бессимптомным, а при штамме «дельта» существенно облегчает течение болезни. Также сейчас в Свердловской области сформирован достаточный коллективный иммунитет, заявил Креков. Заболеваемость коронавирусом хоть и превышает показатели прошлых волн, но число госпитализированных вдвое меньше, чем в 2021 году. Кроме того, Свердловская область по «омикрону» вышла на плато:

– Ситуация с коронавирусом стабилизирована, мы можем говорить о выходе на плато. Мы находимся на высоких, но стабильных цифрах по заболеваемости. Не происходит роста тяжёлых больных. Не надо забывать, что сейчас циркулирует и штамм «дельта». Надо помнить о соблюдении мер безопасности, – подчеркнул заместитель губернатора.

По данным на 16 февраля, в Свердловской области выявлены еще 4 997 заболевших COVID-19. Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 298 598.