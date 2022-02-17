На Среднем Урале снова увеличилось ежедневное количество заболевших ковидом

Вчера в Свердловской области выявлено почти 5 тысяч новых случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Несмотря на то, что уровень заболеваемости ковидом в регионе в последние дни постепенно снижался, по информации на 16 февраля, этот показатель почти достиг прежних значений — 4997 человек в сутки.

Для сравнения: сутками ранее на Среднем Урале зарегистрировали 4844 новых случаев коронавируса, а в понедельник — 4592. В воскресенье стало известно о 4896 случаях, а в субботу инфекцию подхватили 4956 свердловчан. Вчерашний день вновь показал небольшой прирост.

Больше всего случаев заражения с начала пандемии выявлено в Екатеринбурге — 105 605. За сутки в уральской столице коронавирусом заразились 1371 человек. На втором месте по количеству заболевших в муниципалитетах Среднего Урала Нижний Тагил — 27 936 случаев (+406 за сутки). В Первоуральске общее число заражённых составило 14 386 человек (+115 новых случаев). В Каменске-Уральском и Каменском районе оно достигло 13 997. Там за сутки коронавирусом заразились 409 человек. В Ревде с начала пандемии ковид подхватили 9466 горожан. В частности, за сутки в этом муниципалитете зарегистрировано 166 новых случаев.

Вчера "Областная газета" писала, что более 6000 заболевших ковидом выявлено в 9 городах Среднего Урала.