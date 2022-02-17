В Свердловской области за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале зафиксировано 303 609 случаев заражения ковидом. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 5 011 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных ковидом свердловчан перевалило за 300 тысяч.

В Свердловской области от коронавируса вылечился ещё 1 021 пациент. За всё время пандемии ковидом переболели 206 124 жителя региона. При этом за последний день было госпитализировано 607 свердловчан. На лечении сейчас остаются 87 315 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 7 смертей от коронавируса. Общее число жертв опасной болезни составляет 10 170.

Всего на Среднем Урале зафиксировано 303 609 случаев заражения ковидом. Напомним, сутками ранее коронавирус подхватили 4 997 свердловчан.