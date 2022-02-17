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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 февраля 2022, 13:53

COVID-19 подхватили ещё 180 622 жителя России

Женщина в маске

Санкт-Петербург остаётся лидером по суточной заболеваемости. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зафиксировал за сутки 180 622 случая заражения коронавирусом. Санкт-Петербург остаётся лидером по суточной заболеваемости.

За минувшие сутки в Северной столице было зарегистрировано 16 595 новых пациентов с ковидом, в Москве — 9 705 пациентов, а в Красноярском крае — 7 617. При этом заболеваемость в Свердловской области выше, чем и в Московской, и в Ленинградской, и в Нижегородской областях. Напомним, что за сутки на Среднем Урале подтвердили 5 011 новых случаев ковида.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России составляет 14 840 502.

Госпитализировано с ковидом ещё 18 090 человек, что на 7,6 % меньше, чем сутками ранее. При этом за день из больниц выписались 185 082 россиянина, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 11 828 475. 

Опасная болезнь унесла жизни ещё 790 россиян. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 343 173 человека.

Напомним, сутками ранее в России зарегистрировали 179 284 новых случая коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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